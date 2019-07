Rally Lana, la partenza in diretta su Newsbiella

Domani sera, sabato 13 luglio, la partenza del 32esimo Rally Lana sarà un evento d’eccezione in ogni aspetto e verrà seguito in diretta dal nostro quotidiano online Newsbiella. Lo stesso farà ReteBiella Tv. Sarà uno spettacolo pieno di sorprese e con un contorno affascinante che trasformerà per tutta la durata dell’evento il centro di Biella con il Rally Village in Piazza Duomo e con l’esposizione Rally Lana Legend delle vetture da rally più straordinarie, insieme alla clamorosa Hyundai i30 N TCR campione del mondo 2018 sia squadre che piloti, con Gabriele Tarquini e il piemontese BRC Racing Team.

E la seconda edizione ad ingresso libero del Rally Party, sempre sabato sera in Piazza Duomo, con alla consolle Filippo Regis e Dax, entrambi entrati più volte nelle nomination dei “Dance Music Awards”. Il weekend di festa ha preso il via ieri sera nella splendida cornice del Relais Santo Stefano con la Cena di Apertura organizzata da RallyLANA e Rally since 1973 in collaborazione con la Fondazione Clelio Angelino Onlus. Una parte del ricavato verrà devoluto proprio a questa benemerita Fondazione che si occupa di attività scientifiche e sociali per la cura delle leucemie.