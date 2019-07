Suoni in movimento, a Sordevolo le Montagne Biellesi incontrano i Giovani

SUONI IN MOVIMENTO – Percorsi sonori nella rete museale biellese 2019.

PERCORSO dei Musei delle Montagne biellesi

Percorso Giovani

La rassegna riprende con il percorso dei Musei delle Montagne biellesi e il Percorso Giovani. Parecchie sedi museali sono situate sulle Prealpi biellesi in posizioni suggestive e in località turistiche; esse sono esempio di straordinaria architettura, di forti testimonianze del passato e di luoghi rappresentativi dell’identità del territorio. In questi siti è stata individuata la scelta di convogliare la maggior parte dei concerti del Percorso Giovani: passato e futuro, nuove generazioni aiutano a mantenere viva la memoria storica e rafforzare l’interesse per le tradizioni locali.

Domenica 14 luglioa Sordevolo a seguito della visita al Museo della Passione nella Chiesa di Santa Marta e a conclusione della programmazione “Sordevolo: un paese in scena” aspettando la Passione 2020 di sabato 13 e domenica 14 luglio, il Percorso Giovani della rassegna Suoni in Movimento prevede il concerto del Trio Evocation di provenienza croata vincitore di innumerevoli primi premi tra i quali il II Concorso Internazionale di Musica da Camera P.Ruminelli di Ossola. Il concerto è in co-produzione con l’Ossola Guitar Festival.

PERCORSO DEI MUSEI DELLE MONTAGNE BIELLESI

Domenica 14 luglio

SORDEVOLO – MUSEODELLA PASSIONE

Chiesa di Santa Marta

Ore 16.00 Visita guidata Percorso giovani

Ore 17.00 Trio Evocacion Ivan Šimatović, Lovro Peretić, Luca Lovreković chitarre 1° Premio al 2° concorso internazionale di Musica da Camera “Paola Ruminelli” di Ossola 2018 in coproduzione con Ossola Guitar Festival

Ore 18.00 Incontro con l’Artista

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Toccata, Adagio and Fugue in C major, BWV 564 (arr. Darko Petrinjak)

Marco Aurelio Zani de Ferranti (1801-1878) Polonaise Concertante op. 27

Isaac Albéniz (1860-1909) Evocación from Iberia suite (arr. Darko Petrinjak)

Maurice Ravel (1875-1937) Pavane pour une infante défunte (arr. Darko Petrinjak)

Astor Piazzolla (1921-1992) Fuga y misterio, Revirado (arr. S. Assad) Manuel de Falla (1876-1946) Danza de los Vecinos e Danza de molinero from ballet El sombrero de tres picos (arr. Darko Petrinjak)

Trio Evocación ha iniziato a collaborare alla Music Academy di Zagabria nel 2016. È formato dai giovani chitarristi croati vincitori del premio Lovro Peretić, Ivan Šimatović e Luka Lovreković. Il Trio tiene regolarmente concerti ed esibizioni in tutta la Croazia e in Europa. Ha collaborato con l'Ambasciata spagnola a Zagabria, per promuovere il repertorio di chitarra spagnola. Collabora anche con il soprano Lana Maletić con il quale ha vinto il 2 ° premio al Concorso internazionale di chitarra Enrico Mercatali a Gorizia (Italia) nel 2017 e nella stessa competizione nel 2018 ha vinto il 1 ° premio come trio. Nel 2018 ha vinto anche il 1 ° premio e un premio speciale al Festival di Poreč (Croazia) e il 1 ° premio al concorso di Chitarra internazionale di Peja (Kosovo). Il successo più recente è stato il 1 ° premio al Concorso "Paola Ruminelli" al festival di musica da camera dell'Ossola. Di prossima imminente pubblicazione l’album di debutto per la casa discografica italiana Dotguitar.

L’iniziativa è realizzata con il sostegno, il contributo e in collaborazione di: Rete Museale Biellese – Regione Piemonte – Fondazione CRT – Fondazione CRB – Comune di Viverone, Candelo, Muzzano – Studio Bertolo - Agorà Palace – ATL di Biella – SmcRecords – Serazio&Negro pianoforti – Grafica Santhiatese.

I concerti saranno ad ingresso gratuito e preceduti da una visita guidata a cura degli operatori delle sedi museali.