Sala Biellese: Riapre il campeggio La Madonnina

"Future is Nature Playground" è lo slogan con cui si presenta il nuovo campeggio La Madonnina di Sala Biellese.

La struttura, oltre agli spazi per tende, roulotte, camper per il campeggio classico, offre esperienze diverse come quella di dormire dentro tende a bolla e sospese, oppure il "campeggio ludico" con giochi all'area aperta, a cominciare dall'inaugurazione di oggi, sabato 13 luglio. Dopo il ritrovo delle 14:30, alle 16 inizieranno i giochi con Capture the flag (rubabandiera ndr), seguiti, alle 19, da un piccolo buffet di benvenuto con disponibilità del servzio ristorante e dell'area per pic-nic e barbecue. Alle 21 si torna a giocare con Escape Wood e Night Nascondino.

Il nuovo gestore Francesco Trovò, originario della provincia di Cuneo, ha scelto Sala Biellese perchè luogo turistico baricentrico tra Torino e Milano: "Il nosto progetto prevede il campeggio classico per tende, roolutte, e camper. Abbiamo anche tre bungalow, di cui due già occupati ed uno in fase di sistemazione, ed il servizio ristorazione. Inoltre, proponiamo forme di pernottamento alternative e giochi all'area aperta per un esperienza ludica a 360 gradi". Francesco Trovò spiega le sue offerte: "L'ospite può dormire in modo strano all'interno di tende con tre posti, sospese ad 1-2 metri di altezza dove si crea un effetto amaca, oppure dentro una tenda trasparente appoggiata sulla piattaforma a terra, e gonfiata a bolla che sembra una sfera di cristallo. In merito ai giochi, proponiamo attività fisica con il rubanbandiera ed il nascondino notturno; attività intellettuale all'area aperta con l'escape wood, la versione boschiva del gioco a sqaudre di risoluzione di enigmi chiamato escape room, molto diffuso in città; ed un gioco tratto dal film Hunger Games, dove i 12 partecipanti affrontano elementi survivor fatti nel bosco".

I giochi proseguiranno domani, domenica 14 luglio, a partire dalle 15, quando andranno in scena gli Hunger Games del campeggio La Madonnina, seguiti da Iron Castle. "Dopo l'inaugurazione - annuncia Francesco Trovò - il campeggio sarà aperto tutti i giorni fino a settembre, e, ad ottobre, per qualche week end".