Inaugurato il 43° Alpàa di Varallo. Il sindaco: “Grazie a volontari e cittadini l’Alpàa cresce ogni anno” FOTOGALLERY

Alle 18 di venerdì sera, 12 luglio 2019, si è aperto ufficialmente il 43° Alpàa di Varallo, con i saluti del sindaco Eraldo Botta, di alcuni primi cittadini della Valsesia e di tante altre personalità. L’inaugurazione del famoso e atteso evento dell’estate si è tenuta nella piccola e caratteristica Piazza Calderini, presenti tanti cittadini, ospiti passanti, forza dell’ordine, il questore di Vercelli Sergio Molino, la Croce Rossa, i Vigili, rappresentati dei comuni e volontari delle associazioni locali.

“Voglio ringraziare tutti voi qui presenti – comincia così il sindaco di Varallo Eraldo Botta dopo una sentita benedizione del parroco Don Roberto - , perché come ha ben detto don Roberto, la fortuna di questa manifestazione è possibile solo grazie alla fiducia e all’affetto dei cittadini, dei vicini valsesiani e di tutti i volontari e amici che ogni anno si mettono in gioco per il nostro paese. Varallo è uno dei borghi più conservati d’Italia e ha potenzialità altissime per i suoi cittadini e per i turisti. Avere l’Alpàa in questo borgo è un valore aggiunto importante. Altro ingrediente fondamentale per l’Alpàa sono i volontari. Grazie, perché senza di voi sarebbe difficilissimo ottenere questi risultati. Un ringraziamento speciale all’amico Dante Razzano, cittadino onorario che si è sempre impegnato per la nostra terra”.

“Sono fortunato – continua il sindaco - , grazie a tutti voi riusciamo a portare avanti questa iniziativa e riusciamo a tenere la testa alta nonostante i passati tagli alle manifestazioni del territorio e all’inasprirsi delle norme di sicurezza. Sono sicuro che con la nostra passione, determinazione e l’orgoglio per la nostra terra l’Alpàa crescerà ancora. La Valsesia ha tanto da offrire e oggi diamo un esempio all’Italia. Per farcela, per crescere, bisogna buttare il cuore oltre l’ostacolo come stiamo facendo ogni anno con questo evento. Viva l’Alpàa, viva Varallo e viva la Valsesia”.

Presente anche l’assessore regionale Angelo Dago, che ha portato i saluti del presidente Cirio e dell’assessore a commercio, cultura e turismo Vittoria Poggio e la promessa di festeggiare insieme una sera dell’Alpàa. Dago ha poi fatto le congratulazioni ai volontari e all’amministrazione di Varallo, per riuscire nonostante le difficoltà, a portare avanti l’evento più importante di questo quadrante del Piemonte.

Anche il presidente dell’unione montana dei comuni valsesiani e sindaco di Valduggia, Pier Luigi Prino, ha fatto le congratulazioni, da parte di tutti i comuni della Valsesia, ad amministrazione e volontari. Infine, prima di un aperitivo con prodotti tipici offerto dalle donne in costume e da una piccola impresa del territorio, è intervenuto il sindaco di Alagna, Roberto Veggi. “Il nostro obiettivo comune, con Eraldo e tutti i paesi limitrofi, è di promuovere la Valsesia e le sue bellezze. Per questo sono stati allestiti 3 stand in questa piazza, insieme all’associazione funivie e con la collaborazione di aziende agricole locali e associazioni. Ogni giorno di Alpàa saranno esposti prodotti e servizi di aziende diverse, per farsi conoscere e per far conoscere tutto quello che la nostra valle può offrire”.