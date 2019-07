Domanda dopo domanda, non resta altro che un immenso “boh?! - FOTOGALLERY

Dopo aver scaldato i motori nel primo fine settimana di repliche, la compagnia Teatrando èpronta a proseguire il suo viaggio tra i dubbi e le domande senza risposta, proposte con untocco di ironia in “Boh?!”, il nuovo spettacolo itinerante che proseguirà a Villa Piazzo a Pettinengo per altri tre weekend nel mese di luglio. Si segnala perà un cambio di datarispetto a quanto comunicato: la replica di Venerdì 19 sarà annullata e spostata Domenica 21.

Allo spettacolo è abbinato anche un gadget-ricordo speciale, realizzato in collaborazione conPaceFuturo: la Bohrraccia, un piccolo gesto per contribuire a ridurre la produzione di plastica.

BOH?!

Un patchwork di dodici scene, che accostano personaggi e situazione differenti, annodate tra loro da un filo conduttore che ruota intorno al dubbio, all’incertezza, alle tante domande, ora banali ora esistenziali, che arrovellano i cervelli, e agli interrogativi che costellano la vita quotidiana e che sono destinati a rimanere senza risposta.

Sono questi gli ingredienti, spolverati di ironia e conditi da un pizzico di surreale, di “Boh?!”, il nuovo spettacolo itinerante di Teatrando che, allestito per la prima volta a Villa Piazzo a Pettinengo, grazie all’ospitalità e alla collaborazione di PaceFuturo, ha debuttato la scorsa settimana e sarà ancora in scena Venerdì 12 e Sabato 13, Sabato 20 e Domenica 21, Venerdì 26 e Sabato 27 Luglio.

Dentro a un titolo così curioso si può trovare davvero di tutto: riflessioni tra il serio e il poetico sulla caducità dell’esistenza; debolezze umane che s’incontrano per un caso bizzarro, ma trovano il modo di sostenersi a vicenda; menti eccelse e quasi sovrumane che dibattonosul potere e sul fascino del dubbio; la perplessità che coglie i più davanti alle opere d’arte contemporanea; il rapporto tra un marito e una moglie che si amano e si punzecchiano da sempre. Si tocca il tema del dialogo, sempre più difficile, tra le generazioni, e si rimpiange il rigore dell’educazione scolastica di un tempo non troppo lontano, ma si ascolta anche l’ipotetico chiacchiericcio degli abiti che prendono vita all’interno di un armadio. C’è spazio per la chimica, dove il “boh” diventa la formula dell’acido borico; per la letteratura, con una versione femminile della follia di Don Chisciotte; per un’invettiva morale, severa e amara, affidata a una marionetta. Ad accompagnare il pubblico di scena in scena, un manipolo di “guide in verde”, che a loro volta continuano a giocare con quel “boh”, soprattutto dal punto di vista sonoro, rendendolo onnipresente all’interno di brevi monologhi decisamente surreali. Insomma, rimbalzando di scena in scena, il “boh” non fa che amplificarsi e ingigantirsi, perché lo spettacolo non ha la pretesa di fornire risposte e invita, piuttosto, a non smettere mai di farsi domande.

Ingresso a gruppi ogni 20 minuti: al venerdì e alla domenica dalle 20.40 alle 22.00; al sabato dalle 20.40 alle 22.20.

Biglietto: 13 euro (intero), 10 (ridotto), gratuito (under 10).

Info: 333.5283350.

Si ricorda che nelle serate di spettacolo, chi sceglierà di cenare alla Caffetteria di Villa Piazzo, avrà diritto al biglietto ridotto. Prenotazioni per la cena: 331.1829985 (anche conmessaggio WhatsApp) oppure 331.1829988.

Spettacolo “plastic free” grazie alla Bohrraccia, un gadget ricordo, ma soprattutto un piccolo gesto per cercare di ridurre l’utilizzo della plastica. Per celebrare la collaborazione tra Teatrando e PaceFuturo è stata realizzata una borraccia, personalizzata con i rispettivi loghi e ispirata al titolo dello spettacolo, che si potrà acquistare in loco (costo 3,50 euro), con possibilità di utilizzarla subito riempiendola alla fontanella presente nel parco.

Ai partecipanti sarà inoltre distribuita la tessera “CashAid”, il circuito (di cui fa parte anche Teatrando), che permette di risparmiare negli acquisti quotidiani e al contempo di sostenere un’associazione. Alla cassa sarà esposto un cartello con tutti i dettagli su questa iniziativa.