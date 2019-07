Scontro davanti a McDonald's: due feriti bloccati in auto - Cronaca dal Nord Ovest

Scontro tra auto e furgone, poco dopo le 18, a Caresanablot, esattamente davanti al McDonald's. A causa dell'impatto gli occupanti della vettura, feriti, sono rimasti bloccati all'interno dell'auto.

Una squadra dei Vigili del fuoco di Vercelli è intervenuta per estrarre i due feriti affidandoli poi al personale del 118 che ha provveduto a trasportare le due persone al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea. Successivamente è stato necessario operare per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e per il ripristino della viabilità. Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenuti anche i Carabinieri di Vercelli che si stanno occupando di ricostruire la dinamica dell'incidente.