Grosso incendio in un capannone - Cronaca dal Nord Ovest

Un grosso incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi a Cameri, in un capannone in via Matteotti. Le fiamme sono divampate all’interno della struttura, dove si trovavano due camion e diverse autovetture e motociclette. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Novara e della sede di Borgomanero, con il supporto di una autobotte.

In un paio d’ore di lavoro i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. Particolarmente delicata l’operazione di raffreddamento di tre bombole di acetilene, un gas altamente infiammabile ed esplosivo, che si trovavano nel capannone adiacente.