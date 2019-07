Tragedia a Biella: sarà l'autopsia a stabilire la causa della morte di un operaio di 42 anni

Sarà probabilmente l'autopsia a stabilire con certezza le cause della morte di un operaio di 42 anni, Hassan Droubi avvenuto nel pomeriggio di ieri. L'uomo avrebbe avuto un piccolo incidente sul lavoro (taglio alla mano) nell'azienda di Biella, nella tarda mattinata e per il quale sarebbe stata allertata l'ambulanza del 118 a seguito di un paio di svenimenti successivi. Il lavoratore è stato così trasportato al pronto soccorso del nosocomio di Ponderano. A quel punto la situazione sarebbe precipitata: nonostante il tentativo di rianimazione dei medici durato quasi un'ora il malore è risultato fatale. Restano da capire le cause della morte dell'operaio, di origine marocchina, appena assunto dall'azienda a tempo determinato. L'uomo lascia la moglie e tre figli in tenera età.