Scomparso o allontanamento volontario? Si cerca un giovane di 21 anni

E' stato aperto ufficialmente il fascicolo persone scomparse per un ragazzo di 21 anni residente a Biella. A dare l'allarme è stata la stessa mamma dopo che il figlio non è rincasato la scorsa notte. Il biellese sarebbe uscito di casa alle 19,40 dell'11 luglio a seguito di un probabile litigio telefonico con la fidanzata. Da quel momento di lui non si hanno più notizie. Secondo le forze dell'ordine potrebbe trattarsi di un allontanamento volontario dalla propria abitazione. Sono infatti stati ritrovati tutti i documenti del ragazzo nell'abitazione. Seguiranno aggiornamenti.