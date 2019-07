Razzia in un alloggio di Brusnengo

E' rincasata alle 19 di ieri sera e ha trovato la sua abitazione completamente a soqquadro. E' successo a una 63enne residente nel comune del basso Biellese. I ladri, dopo aver forzato la porta nel retro della casa, sono entrati e hanno portato via diversi monili in oro e denaro contante. Il danno non è ancora stato quantificato. Indagini affidate ai carabinieri.