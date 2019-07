Incidente auto contro moto, due ragazzi feriti

Sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Candelo, le cause dell'incidente successo ieri sera alle 22,30 in via Iside Viana nel comune dell'hinterland di Biella. A scontrarsi sono state una Ford Focus con alla guida un 46enne del luogo e una moto tipo Husqvarna con in sella un appena 18enne insieme ad una ragazza di 17 anni. Entrambi i giovani sono rimasti feriti lievemente e sono stati trasportati all'ospedale di Ponderano da un'ambulanza del 118.