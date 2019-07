Alcol a minorenni, chiuso per 30 giorni il Tatoo Cafè e scattate due denunce

Chiusura per 30 giorni del locale e denunciati il titolare e la barista per aver somministrato alcolici a minorenni. A conclusione dell'attività di indagine, la sezione operativa della compagnia carabinieri di Biella insieme alla polizia locale hanno notificato un'ordinanza di sospensione della licenza per 30 giorni al locale Tatoo Cafè di via Italia in città. Oltre allo stop di un mese è scattata anche la denuncia all'autorità giudiziaria per il titolare 53enne e per la barista 28enne rei di aver somministrato, nelle ultime settimane, alcolici a minori di anni 16.

“Ringraziamo i carabinieri per l'azione congiunta – dichiara il vicesindaco Giacomo Moscarola – Ho chiesto ai miei agenti di fare controlli puntuali per estirpare simili pratiche. In accordo con il dirigente, nel qual caso si ripetessero simili episodi, si chiederà la pena massima con la revoca definitiva della licenza. Episodi di tale natura non sono più accettabili”.