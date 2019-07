Roberto Mercandino nuovo presidente del Servizio Idrico Integrato

Roberto Mercandino, già vicepresidente di coldiretti Vercelli – Biella, è stato nominato presidente di S.I.I. Spa, il Servizio Idrico Integrato Vercelli e Biella. SII Spa amministra i servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione agli utenti di 50 Comuni del Vercellese e del Biellese ed ha un patrimonio di opere di approvvigionamento idropotabile che costituisce ancora oggi l’asse portante del proprio acquedotto che si sviluppa attraverso un complesso schema idrico che interconnette sorgenti, acque superficiali, invasi e falde profonde. Per Mercandino si tratta di un ritorno in questa Società, di cui aveva ricoperto il ruolo di Presidente dal 2013 al 2016.Agricoltore e allevatore di Biella, è sempre stato molto presente sul territorio, impegnandosi sia per i temi legati all’agricoltura e al lavoro agricolo, anche in Coldiretti, sia nel settore caccia e pesca con l’Atc, sia nel Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese e Biellese, occupandosi della gestione del settore idrico.Attualmente è presidente del Distretto Ingagna, nel biellese, che conta 1500 ettari di terreno con irrigazione a pioggia dove viene coltivato mais, soia e cereali. Paolo Dellarole, presidente di Coldiretti Vercelli - Biella fa a Mercandino i suoi migliori auguri: “Come presidente di Coldiretti Vercelli Biella faccio le mie congratulazioni a Roberto Mercandino, augurandogli un buon lavoro. Sappiamo che sarà certamente all’altezza della situazione e coprirà l’incarico con professionalità e senso di responsabilità come ha fatto finora nei vari incarichi che ha già ricoperto”.