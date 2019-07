Pallacanestro Biella annuncia Simone Barbante

Sarà Simone Barbante il lungo che completerà le rotazioni di coach Paolo Galbiati per la stagione 2019/20. Nato a Macerata nel giugno del 1999, 213 centimetri per 90 chili, Barbante può già vantare esperienze importanti a Montegranaro e Treviso, formazioni dove ha completato il suo percorso giovanile arrivando a indossare la maglia della prima squadra. Nell’ultima stagione, quella che ha visto in ritorno in A1 di una piazza storica come Treviso dopo sette anni, Barbante è stato impiegato con una certa continuità da coach Menetti che ha puntato su di lui in maniera decisa e convinta. Centro “vecchio stile” con mani educate, Barbante ha firmato un contratto che lo legherà a Pallacanestro Biella fino al 30 giugno 2021, un biennio di crescita importante per Simone che potrà lavorare in un contesto adatto allo sviluppo tecnico di un giovane prospetto.

Ancora una volta il general manager Nicola Minessi punta in maniera convinta su un ragazzo molto giovane: «Oggi annunciamo Simone, un ragazzo giovane che resterà da noi per i prossimi due anni. I centri maturano leggermente più tardi degli altri ruoli, ma siamo sicuri che Simone con noi potrà crescere e dare profondità al nostro roster fin da subito».

Ecco le prime parola di Simone Barbante, pronto e carico per questa nuova avventura in rossoblù: «Sono molto felice, non vedo l’ora di cominciare questa nuova esperienza dopo tre anni vissuti a Treviso. Qui ritrovo Eric, un ragazzo che ho conosciuto in Veneto che mi ha colpito positivamente. Ho parlato con coach Galbiati e l’ho sentito molto carico. Sono un 4-5 a cui piace stare fuori dall’area, ma voglio far sentire la mia fisicità anche sotto canestro. Ai tifosi posso dire che cercheremo di fare il nostro meglio per raggiungere gli obiettivi e andare il più avanti possibile».