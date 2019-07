"Firma anche tu la Storia": scatta la Campagna Abbonamenti 19/20

Scatta ufficialmente la campagna abbonamenti 19/20 di Pallacanestro Biella. “Firma anche tu la storia”, questo il claim scelto per questa stagione, sulla scia dei recenti festeggiamenti per i 25 anni del club rossoblù.

La tessera di abbonamento è valida per le 16 sfide casalinghe dei ragazzi di coach Galbiati, 13 di regular season più 3 della fase ad orologio.L’immagine, scattata da Diego Barbieri e lavorata graficamente da PEG Soluzioni di Andrea Valentini, racchiude tutte le firme dei presidenti, allenatori e giocatori arrivati a Biella per festeggiare i primi 25 anni di vita di Pallacanestro Biella, una lista che racchiude buona parte dei grandi protagonisti del primo quarto di secolo rossoblù.

Molte le novità per questa stagione, a partire dal “Family Pack” che consentirà alle famiglie che decideranno di abbonarsi di risparmiare a partire dal secondo abbonamento. Altra nuova promo è “Porta un Amico”, iniziativa che coinvolge tutti i tifosi di Pallacanestro Biella che potranno risparmiare notevolmente sul proprio abbonamento coinvolgendo un amico non abbonato nella stagione precedente. Da quest'anno sarà attiva la tribuna riservata ai genitori dei componenti del nostro settore giovanile e delle squadre partecipanti al progetto Biella Next.

Tutti i genitori potranno acquistare l'abbonamento in tribuna rossa numerata, settore laterale, a soli 80 euro, 5 euro a incontro. Si inizia lunedì 15 luglio con la prima fase dove gli abbonati della stagione 18/19 potranno confermare il proprio posto o scegliere una nuova collocazione sugli spalti tra i posti disponibili. Gli abbonati della stagione 18/19 potranno usufruire di una speciale scontistica per tutta la durata della campagna abbonamenti.

La fase di prelazione, attiva al Biella Forum e al negozio “Robe di Kappa”, a Biella, terminerà venerdì 30 agosto. La seconda fase, senza diritto di prelazione, scatterà lunedì 2 settembre e terminerà il venerdì antecedente la prima partita casalinga di campionato.