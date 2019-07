Debutta con successo il primo Memorial Anedda, in 170 tra le vie di Massazza FOTOGALLERY

Buona la prima per il Memorial Serafino Anedda a Massazza. Lo scorso sabato circa 170 runner tra amatori e professionisti hanno partecipato alla non competitiva. Partenza alle 19,30 da via Martina per affrontare il percorso da 7,5 chilometri diviso in due giri tra asfalto, sterrato e risaie. A fine gara premiazioni a sorteggio e cena in allegria al centro polivalente Filippo Turati, di fianco al comune. Tanta la soddisfazione da parte degli organizzatori per una manifestazione podistica che già alla prima edizione ha superato le aspettative.