Camandona di corsa con la Pro Loco, tutto pronto per il Trail di Sant'Anna

Al via la seconda edizione della camminata Trail di Sant'Anna, la corsa non competitiva organizzata dalla Pro Loco di Camandona per domenica 14 luglio. Due i percorsi disponibili, uno da 5 chilometri e l'altro da 10, con partenza rispettivamente alle 9,20 alle 9,30 dalla piazza di frazione Falletti. Il pacco gara comprende acqua e ristoro all'arrivo a fine percorso, spaghettata e premi a sorteggio. Il ritrovo per i partecipanti è fissato per le 8.