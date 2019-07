Brillano i Biellesi del pattinaggio a Uboldo

Grandi successi domenica scorsa ad Uboldo per i pattinatori velocità della Bi Roller accompagnati dal coach Denis Pezzana Alla mattina hanno iniziato i Giovanissimi ed Esordienti, alle prese con le due consuete competizioni di sprint e gara lunga, con Carolina Fojaca che nonostante le cadute ha superato il traguardo con grinta e determinazione e Michele Rocchetti che con due bellissime gare si è aggiudicato la 5 posizione in combinata.

Al pomeriggio è toccato a Ragazzi 12 e Ragazzi, alle prese con gara sprint e lunga ad eliminazione: sul difficile percorso si sono messe alla prova per prime Alice Corradino, Giulia Fojaca ed Emma Valli, seguite da Annibale Sangiorgi. Tutti i Giovanissimi atleti hanno dimostrato impegno e voglia di fare e nonostante alcune cadute hanno concluso le gare con il sorriso. Subito dopo si è passati alla categoria superiore che ha visto Dora Ferretto conquistare uno splendido 7 tempo nella gara sprint e Susanna Rocchetti poco dietro.

Per la pari categorie maschile, ottime gare sprint per Achille Sangiorgi, 9 tempo, e Tommaso Bonvicino, 11 tempo, appena dietro Lorenzo Bonvicino. Nelle lunghe 2000 e 3000 ad eliminazione a seconda delle categorie a tutti gli atleti è toccato passare la fase di qualificazione che purtroppo ha avuto il successo sperato solo per Achille Sangiorgi. Gli altri hanno lottato duramente e sfiorato la qualifica. Sangiorgi nella finale della eliminazione ha corso una gara molto tecnica e a ritmi veloci chiudendo sul traguardo in 10 posizione. Alla fine in combinata è stato premiato in 8’ posizione.

La prossima gara in programma è prevista per domenica 21 luglio a Cassano D'Adda, seguirà la pausa estiva del CNO fino alla seconda domenica di settembre. Ma nel frattempo in questo mese di stop dai trofei l'attività per gli atleti delle rotelle non si interromperà: un gruppo ristretto parteciperà alle gare a Martinsicuro, il 3 e 4 agosto, tappa anche di Italian Inline Tour, e alla 6 Giorni di Santa Maria Nuova: due importanti competizioni in preparazione dei Campionati Italiani su Strada che si svolgeranno a San Benedetto del Tronto nella prima settimana di settembre e che vedranno impegnati Dora Ferretto e Susanna Rocchetti, i due fratelli Tommaso e Lorenzo Bonvicino e i due fratelli Annibale e Achille Sangiorgi.