Rally Lana: Pronti al via anche gli equipaggi della Scuderia Biella Corse

Anche Scuderia Biella Corse gareggerà al 32° Rally Lana. Il primo equipaggio a partire della scuderia sarà Antonello Veronese con Matteo Grosso, su Ford Fiesta R5 by Roger Tunning , seguiti nella dinamica classe R2 da Luca Milli e Alessandro Rappoldi su Peugeot 208 e da Ilario Vidale con Fabio Moro all’esordio con la nuovissima Ford Fiesta RS. Entrambi gli equipaggi all’esordio con la scuderia dell’orsetto con il casco.

Pierino Lavino Zona, in coppia con Andrea Sartore, partirà con la Renault Clio Williams gruppo A7, seguito in classe A6 dalla Peugeot 106 di Andrea Caneparo e Damiano Poltronieri.

Sarà lotta accesa in classe N2 per Gianluca Bizzini e Ilvo Rosso su Citroen Saxo , a caccia di punti utili per la coppa Italia di zona. Marco Puddu e Ornella Blanco Malerba chiuderanno la lista degli equipaggi della scuderia, su Peugeot 306 nella categoria Racing Start.

Da segnalare alcuni navigatori della scuderia che partiranno con piloti iscritti in altri team come Paolo Clerico che navigherà l’astigiano Alessandro Ferro su Peugeot 208 R2 e Andrea Viola, navigherà Bordignon su Honda Civic N2.