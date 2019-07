"Fateci sognare", il fan club dei fratelli Carmellino al Rally della Lana

Sono arrivati anche nel Biellese i fan dei fratelli Carmellino: dopo la vittoria dell'anno scorso al Rally della Lana, in molti hanno cominciato a sostenerli fino alla creazione di un vero e proprio fan club. Tra loro e i fratelli si è instaurata una grande amicizia e simpatia. Dopo aver fondato il club, in seguito alla vittoria dei Carmellino al rally e ai vari incontri avvenuti tra loro, i fan li attendono a Biella per farli sentire come se fossero a casa.

"Faremo di tutto per farli sentire bene accolti", dichiarano. L'incontro sarà occasione per festeggiare anche la nascita della piccola Emma. Tra di loro ci sarà anche Piedone, il padre, chiamato in questo modo perché quando guidava andava veloce. "Li ammiriamo molto, perché Ivan e Marina sono persone forti e umili".