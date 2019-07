Pella (Fi): "Anche il turismo sportivo fra gli ambiti di sviluppo emergenti del turismo italiano, a partire dal Giro d'Italia"

“Esprimo la mia soddisfazione per l'accoglimento e l'approvazione dell'emendamento, a mia prima firma insieme ai Colleghi di Forza Italia, per l'introduzione della categoria del turismo sportivo all'interno della Legge Delega al Governo in materia di turismo, approvata dalla Camera dei Deputati. Ringrazio la relatrice On. Andreuzzi per aver accolto la mia istanza, volta a far emergere il settore come ambito specifico di sviluppo dell'attrattività del Paese”. A parlare il deputato forzista Roberto Pella.

“Partecipare a un evento o un'esperienza sportiva significa oggi – analizza -contribuire a sviluppare catene di valore aggiunto differenti, dalla tecnologia alla salute all'ambiente e ai trasporti fino all'edilizia e al comparto infrastrutturale, funzionali non solo all'incremento dell'attività sportiva in sé ma anche alla promozione della salute e all'adozione di stili di vita sani. Secondo l'ultimo Eurobarometro, infatti, in Europa tra 12 e 15 milioni è il numero di viaggi internazionali annuali pianificati allo scopo di partecipare a eventi sportivi o di praticare un'attività”.

“Inoltre – prosegue il parlamentare biellese - sono molto contento che il Governo abbia accolto e approvato anche il mio ordine del giorno recante l'invito a valorizzare la manifestazione del Giro d'Italia di ciclismo atto a valutare l’opportunità di valorizzare il brand “Giro d’Italia” di ciclismo, sia in termini istituzionali, sia intervenendo, nell’ambito delle proprie competenze, per dare maggiore visibilità allo stesso, affinché possa contribuire a sviluppare un brand sportivo nazionale di valore basato sulla specificità territoriale, sul paesaggio, sulle tipicità dei Comuni interessati e vetrina per l’intero Sistema Paese”.

“Il Giro d'Italia – conclude Pella - é trasmesso in 198 Paesi al mondo - secondo solo al Tour de France, evento che tocca ogni anno oltre 500 Comuni italiani, dal più grande al più piccolo, dando l'opportunità di essere vetrina e veicolo di bellezza, specificità locale e paesaggio d'Italia”.