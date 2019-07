Tutto pronto per l'evento "Pizza in Piazza". La distribuzione prenderà il via alle 19 di questa sera, 12 luglio, in piazza a Cossila San Grato. Organizzato dall'oratorio in collaborazione con "La Lucciola" e "Pizzeria Annunziata", l'evento giunge alla sua seconda edizione. La pizza sarà cucinata nel forno a legna del camion pizzeria e saranno serviti anche bevande e dolci.