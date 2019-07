Schianto tra due auto: due feriti portati via in elisoccorso - Cronaca dal Nord Ovest

Intorno alle 8,30 di oggi la squadra Vigili del fuoco del distaccamento di Varallo Sesia è intervenuta a Varallo in frazione Roccapietra, sulla SP 8, per un grave incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. La squadra intervenuta ha provveduto alle prime cure sanitarie dei feriti, all'assistenza nelle fasi di atterraggio e decollo dell'elisoccorso e contestualmente alla messa in sicurezza delle vetture.