Ubriaco alla guida dell'auto viene fermato in piazza della stazione: aveva quattro volte il massimo consentito

Denuncia per guida in stato di ebbrezza per un 30enne domiciliato a Biella. L'uomo è stato fermato da una pattuglia della polizia in piazza San Paolo a Biella, mentre era alla guida di una Fiat Punto, alle 3.30 di questa notte. Notata l'alterazione psico fisica e con il precursore positivo, il 30enne è stato accompagnato negli uffici della questura per essere sottoposto ad alcol test. Impietoso l'esito, con valori di 1,88 e 2,02. G.C. residente in Sicilia è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, sottoposto a ritiro della patente mentre l'auto non è stata confiscata in quanto non di proprietà.