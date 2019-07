Furto in un alloggio di Biella, rubati 6mila euro di oro e 400 euro in contanti

Approfittando dell'assenza dell'inquilina e della porta d'ingresso lasciata aperta, i ladri si sono intrufolati nell'appartamento e, dopo aver messo a soqquadro le stanze, hanno fatto il colpo. Nel bottino monili in oro del valore di 6mila euro e 400 euro in contanti. L'episodio è accaduto ieri mattina, 11 luglio, in un alloggio di Biella. Al suo ritorno la donna, una 70enne, non ha potuto fare altro che segnalare l'accaduto ai carabinieri.