Fuga di gas a Graglia, vigili del fuoco impegnati per ore

Allarme per una fuga di gas, a Graglia, poco dopo mezzogiorno di oggi venerdì 12 luglio. Il forte odore ha allarmato i residenti che hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco. Si tratta di un datato bombolone che alimenta diverse famiglie in via Casale Montarì. "Questa zona del Santuario non è coperta dal servizio di gas metano -precisa il sindaco Elena Rocchi-. Si tratta da un bombolone privato e per il quale sono in corso gli accertamenti del caso. I vigili del fuoco sono stati solerti nell'intervenire e penso che a breve si possa risolvere il problema, anche con l'arrivo del tecnico dell'azienda proprietaria dell'impianto".