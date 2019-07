Il nuovo presidente di Pallacanestro Biella Antonio Trada incontra il sindaco Claudio Corradino

Mercoledì mattina Antonio Trada patron di Edilnol Spa si è recato nella sede del Comune di Biella per presentarsi al sindaco Claudio Corradino nella sua nuova veste di Presidente di Pallacanestro Biella. E’ seguito un amichevole incontro con il primo cittadino che, oltre ad essere informato sulle vicende societarie, è anche tifoso di vecchia data della compagine rossoblù. Dopo la consueta foto ricordo, fra i due c’è stato un cordialeo scambio di reciprochi auguri di buon lavoro e la promessa del sindaco fatta al Presidente Trada di continuare ad essere in prima fila in occasione delle partite di Pallacanestro Biella.