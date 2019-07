5 giorni di festa, torna a Valle Mosso il Sant'Eusebio Summer Festival

Come ormai da tradizione, anche quest'anno, Valle Mosso si prepara a vivere intensamente il Sant'Eusebio Summer Festival , in occasione della Festa del Santo Patrono. Durante il weekend dal 18 al 22 luglio, la comunità valmossese avrà l'opportunità di condividere l'allegria e il divertimento dell'evento più atteso dell'anno da bambini, giovani, famiglie ed adulti, grazie alle numerose iniziative proposte dal Comitato Organizzatore.

La prima novità riguarda la data di apertura della festa. Infatti giovedì 18 luglio alle 20.30 si terrà la Processione con la statua di Sant'Eusebio con l'accompagnamento musicale della Banda di Crocemosso. La partenza è prevista dalla Casa di Riposo “E. Reda”. Al termine delle funzione, le giostre saranno pronte per accogliere bambini e ragazzi con prezzi scontati. Venerdì 19 alle 19.30 verranno invece inaugurati i murales realizzati in Oratorio dai ragazzi delle scuole, grazie al contributo di Inner Wheel Club e Rotary Club di Valle Mosso.

A partire dalle 20.30 sarà disponibile il servizio di ristorazione con specialità. A seguire l'apertura del tradizionale banco di beneficenza e alle 21.30 la prima edizione del “Bagneri Travel Party”, la festa di chiusura dei campeggi estivi per bambini e ragazzi, con musica dance e balli di gruppo. Sabato 20 alle 17 verrà celebrata la Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale di Campore-Falcero. Dalle 19.30 sarà servita la cena con specialità TEX-MEX (oltre ai consueti piatti: antipasti, primi, grigliate, fritto misto di pesce e molto altro) e alle 21.30 grande serata country con I Brigliesciolte.

Domenica 21 alle 10.30 Monsignor Vittorio Viola celebrerà la Santa Messa Solenne. Alle 12.30 verrà riproposto il Pranzo con specialità dall'Italia e dal Mondo (prenotazioni al numero 015.703714). Sarà l'occasione per condividere piatti regionali e internazionali, riscoprendo la bellezza di trovarsi insieme e conoscersi meglio. Alle 18 partirà la 8ª edizione della corsa “Impazza la corsa” con un percorso dedicato ai bambini ed uno agli adulti; a seguire cena con specialità. La serata proseguirà con la musica live del gruppo Danielmas, in compagnia di coppie di ballerini della scuola di danza di Strona.

Infine lunedì 22, è previsto il Grande Cenone di Chiusura per cui è richiesta la prenotazione. Alle 21.30 inizierà la serata in musica con il Duo Aldebaran per attendere in compagnia gli immancabili fuochi d'artificio, vera tradizione della Festa di Sant'Eusebio. Divertimento assicurato grazie alla presenza del luna park con giostre per bambini ed adulti che rimarranno aperte anche martedì 23 con prezzi molto vantaggiosi.