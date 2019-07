“Lui si fida di te”. Dal comune di Biella uno slogan contro l’abbandono degli animali

"Non abbandonarlo, lui si fida di te". È con questo slogan che il Comune di Biella e l’assessore alla Tutela degli animali Gabriella Bessone propone una campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali. La campagna, oltre che per scongiurare l’abbandono dei quattro zampe, serve anche a dare alcune raccomandazioni e numeri utili nel caso di ritrovamento per chi si dovesse imbattere in un animale abbandonato o ferito e debba soccorrerlo. Il fenomeno dell’abbandono degli animali è un problema durante tutto l’anno ma, durante l’estate, raggiunge il suo apice.

"È importante sapere - si legge nella nota della Città di Biella - che è possibile aiutare i cani o i gatti abbandonati non restando indifferenti e mettendo in pratica una serie di azioni per salvarli e far sì che qualcuno si prenda poi cura di loro. L'abbandono sul territorio è un fenomeno complesso che include gli animali smarriti, gli abbandoni veri e propri da parte di residenti o la presenza o l’introduzione di animali abbandonati provenienti da altri territori. Ricordati che lui si fida di te".

Se si incontra un animale abbandonato e se è avvicinabile è necessario approcciarsi a lui in modo dolce, mantenendo un tono di voce rassicurante e verificando se ha la medaglietta.

Per il recupero dell'animale è necessario rivolgersi al numero unico di emergenza 112, che contatterà le forze dell’ordine le quali, a loro volta, richiederanno l’intervento degli operatori del Canile. Stessa prassi per gli animali selvatici incidentati o feriti: anche in questo caso il numero unico di emergenza 112 veicolerà la chiamata alle forze dell’ordine per far intervenire il Coordinamento Provinciale di Protezione Civile.