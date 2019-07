Il vivace cucciolone Poldo cerca casa

Poldo è il vero "amis da companìa". Poldo è proprio così, in tutto il suo spirito e nel suo aspetto dal muso allungato alla coda a punta lunga e ricurva. Entrato in rifugio perché la famiglia non poteva più occuparsi di lui, ha da poco compiuto 1 anno. Pelo corto bianco e nero con maschera stile Zorro, è allegro, agile, frizzante, comunicativo e amante della compagnia umana.

Ora attende una famiglia con cui condividere tutto questo e che gli dia stabilità, tranquillità e abitudini, quelle di cui lui ha bisogno per riuscire a diventare quel cane adulto equilibrato. Un percorso già intrapreso in rifugio grazie anche alla Trust Technique, che sta dando grandi risultati con cani con il suo stesso temperamento. Si richiede un breve percorso di conoscenza perché si possa fidare. Non ama i gatti e vista la sua esuberanza non è adatto a famiglie con bambini o persone anziane. Sicuramente la casa ideale è quella con un giardino dove possa correre, giocare e stare tranquillo nella natura.

Per info chiamare le volontarie: Daniela 340.3770898 - Manu 340.3926065 - Paola 335.1739075.