Non si ferma l'equitazione biellese, medaglie e buone prove per il Cem Mottalciata FOTOGALLERY

Si sono svolti dal 1° al 7 luglio i campionati italiani pony di dressage e salto ostacoli a Cervia presso il circolo ippico Le Siepi. Ben 9 i giovani biellesi scesi in campo, portacolori del Cem di Mottalciata e capitanati dai coach Marta Nesci e Marilia Vittone. Sono ben 4 le prestigiose medaglie messe al collo da questi allievi, ed altrettanti ottimi piazzamenti per tutti gli altri partecipanti.

Nel dressage Ludovica Camerlengo con Harlekin vince la medaglia di bronzo contro 20 agguerriti binomi provenienti da tutta Italia. Sempre Ludovica in sella ad Amira vince anche la medaglia d’oro nel salto ostacoli nella categoria Combinata Speranze. Medaglia d’oro anche per Martina Guerra e Olympic Lad nella combinata emergenti.

Podio sfiorato per Ludovica Lobosco e Martha nel campionato combinata esordienti . Medaglia di bronzo per Vittoria Cirillo con Agrifoglio di Colle San Marco che conquistano questa prestigiosa vittoria nella categoria avviamento. Ottima prestazione nella stessa categoria anche per Gloria Acquadro e Straide Lad.

Nella categoria speranze buoni percorsi anche per Julie Zegna Baruffa con Cisgo. Meritato sesto posto per Lavinia Lobosco e Pimpa nel campionato debuttanti. Ottavo posto per Emanuele Giordanetti e Cruz on bob nella categoria emergenti children. Si è conclusa questa bella esperienza per questi giovani atleti biellesi impegnati in un difficile campionati che li ha visti tutti protagonisti.

Prossimi impegni il completo a Caravino, mentre per Emanuele Giordanetti è arrivata la convocazione allo stage di completo ai Pratoni del Vivaro per il Future Team Pony e per Ludovica Camerlengo per la Next Generation con il tecnico selezionatore Emiliano Portale.