Lo sport che unisce: pugliesi, sardi e Vecchie Glorie Biellesi in campo a Camburzano

Domenica scorsa, presso il campo sportivo di Camburzano, si è svolta la V edizione del “Trofeo dell’Amicizia”. Iniziativa benefica proposta dall’Associazione Culturale “Amici della Puglia” di Biella. Il ricavato della manifestazione è stato destinato alla Mensa di Condivisione “Il Pane Quotidiano”, Ente benefico biellese che presta servizio in favore di persone di cittadinanza italiana, comunitaria ed extracomunitaria, in perfetta sintonia con papa Francesco che in apertura della messa - in contemporanea alla disputa calcistica biellese - celebrata domenica 7 luglio nella Basilica di San Pietro per i migranti e i loro soccorritori, sesto anniversario della sua visita a Lampedusa, ha affermato: “Nessuno per Dio è "straniero" o "escluso".

L’incontro sportivo ha visto in campo le rappresentative di Su Nuraghe Calcio Biella, Vecchie Glorie A.S. Biellese 1902 e di “Amici della Puglia”, con direttori di gara gli arbitri Claudio Zucconelli e Giorgio Ronzani. Trentatre giocatori di ogni età. Atleti giovanissimi non ancor ventenni e decani del calcio giocato, uniti dal piacere di stare assieme attraverso lo sport, palestra di vita e importante mezzo per veicolare valori. Capitanati da Giovanni Mocci, per Su Nuraghe sono scesi in campo: Abis Efisio, Aloisio Roberto, Cancedda Massimo, Capece Cristian, Colucci Ludovico, Fabbri Stefano, Mocci Giovanni, Pascarelli Pascal, Sabatelli Roberto, Trotta Luigi, Trotta Salvatore.

Mentre la formazione pugliese era formata da: Calvio Nicola, Fiore Pasquale, Giannetti Lele, Luini Alberto Micheletti Soshua, Osama Hamache, Palmirotta Andrea, Pasquadibisceglie John, Santomauro Luca, Sassi Alessandro. Con loro, le intramontabili Vecchie Glorie della leggendaria Associazione Sportiva Biellese, composta da: Coppo Luigi, Dama Giorgio, Laganà Pasquale, Rodighiero Elisio, Tarello Nanni, Brando Antonio, Pietralunga Ivan, Cardamone Sergio, Ilorini Massimo, Dossena Francesco, Albanese Pasquale, Coda Silvano, Peretti Franco.