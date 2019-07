La Chiavazzese cala il tris d'assi

Tris d'assi per la Chiavazzese. In queste ore, la società blu-cremisi ha annunciato gli arrivi di Matteo Ravetto, Vincenzo Chieppa e Matteo Pedrina. Quest'ultimo, classe '87 e proveniente dalla Dufour Varallo, sarà il nuovo numero 1 della Chiavazzese; il classe '88 Ravetto starà in mezzo al campo (dopo due anni con la maglia del Città di Cossato) mentre a Chieppa sono state affidate le chiavi dell'attacco dopo le buone prestazione al Città di Cossato. Tre innesti di qualità ed esperienza per la formazione biellese.