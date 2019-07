Candelo si colora con Pais An Festa 2019

A partire da giovedì 11 luglio fino a lunedì 15 luglio l'ACA, Associazione Commercianti e Artigiani, con il patrocinio del Comune di Candelo, presenta "Pais An Festa 2019", presso la piazzetta delle Scuole Elementari di Candelo. Oggi, 11 luglio, primo giorno della manifestazione, si apre con la Notte in Rosa, dedicata a tutte le donne, il Menù in Rosa e a seguire lo spettacolo dei "Tu... e le altre", band tributo a Umberto Tozzi.

Venerdì 12 luglio, invece, la sera è dedicata ai giovani, infatti dopo la cena, a base di Menù Country, ci sarà il Fluo Party. Si continua sabato 13 luglio, con la cena a base di cibo tipico spagnolo e l'esibizione della "Cipo Sugar Band", omaggio a Zucchero Fornaciari, e domenica 14 luglio, con il Menù a base di Birra e lo spettacolo della "Mercury Legacy", tributo ai Queen.

Lunedì 15 luglio la festa si conclude con la cena in cui saranno servite specialità piemontesi e con l'esibizione dell'orchestra "Francesco e i Blue Dream". Tutte le sere ci saranno grigliata, fritto misto e specialità del giorno.