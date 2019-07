Tecnici del Soccorso Alpino soccorrono 4 persone rimaste bloccate a 2750 metri di quota - Cronaca dal Nord Ovest

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono stati impegnati tutto il giorno in un intervento per soccorrere 4 persone di Torino e Ciriè bloccate da ieri su una cengia poco sotto il Ghicet di Sea, colle a 2757 metri che collega il Vallone di Sea con la Val d'Ala, nelle Valli di Lanzo.

I malcapitati erano saliti ieri da Forno Alpi Graie restando bloccati da una frana che ne impediva il passaggio poco sotto il colle. Nel tentativo di tornare indietro erano stati colti dal buio e si erano fermati a bivaccare finché questa mattina si sono accorti di non riuscire più a procedere e hanno chiamato i soccorsi. A causa della nebbia che interessava la zona, l'eliambulanza dell'emergenza sanitaria è riuscita a trasportare a monte una squadra di tecnici che su terreno impervio e con l'uso delle corde hanno raggiunto i 4 escursionisti e hanno iniziato a ricondurli a valle.

Nel frattempo una seconda squadra partita a piedi da Forno Alpi Graie aveva raggiunto la comitiva che procedeva in discesa. Tuttavia, quando ormai era pomeriggio, nei pressi del bivacco Nino Soardi i 4 erano in condizioni di stanchezza e spossatezza che ne impediva la progressione in sicurezza.

Grazie a un miglioramento delle condizioni meteorologiche è stato possibile l'invio dell'eliambulanza che li ha prelevati e ricondotti a valle stanchi e spaventati, ma illesi. In serata i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono stati chiamati a soccorrere un anziano caduto dalla bicicletta per 50 metri da un pendio ripido nei pressi della borgata Sangonetto, comune di Coazze.

Forse a causa di un malore, l'uomo è ruzzolato a valle di una strada forestale riportando un politrauma. Raggiunto dalle squadre di terra, è stato stabilizzato e imbarellato, grazie a una serie di manovre di corda, quindi è stata trasportato in una zona dove è stato prelevato dall'eliambulanza dell'emergenza sanitaria e condotto in ospedale.