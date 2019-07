Continuano le ricerche dell'uomo scomparso a Montà d'Alba - Cronaca dal Nord Ovest

Continuano le ricerche di Bajram Balla, albanese di 74 anni, scomparso ieri sera (mercoledì 10 luglio) a Montà d'Alba. L'uomo non parla italiano e soffre di Alzheimer.

Secondo i carabinieri della locale stazione, l'uomo avrebbe preso un passaggio in auto in zona Berteri del comune di Santo Stefano Roero. Chi l'ha caricato ha detto che non parlava italiano e che corrispondeva alla foto diramata. L'anziano potrebbe essersi diretto a Ceresole o Pralormo.

Intanto è stato allestita l'unità di comando locale (UCL) dei vigili del fuoco, per il coordinamento delle ricerche. Sul posto squadre di ricerche e soccorso con personale TAS (Topografia applicata al soccorso). Presenti anche i carabinieri, polizia municipale e diversi volontari della protezione civile e della croce rossa.