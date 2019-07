Alpinista precipita in un crepaccio sul Breithorn - Cronaca del Nord Ovest

Aggiornamento delle 19,45

L'intervento di recupero dell'alpinista (di nazionalità polacca) caduto in crepaccio è ancora in corso. L'incidente si è verificato a quota 3900 mt, alla base della parete Sud del Breithorn centrale.

La richiesta di soccorso è stata effettuata dai compagni di cordata. Gli alpinisti procedevano di conserva. All'origine della caduta molto probabilmente vi è il crollo di un ponte di neve.

Operano sul posto guide Tecnici del Soccorso Alpino Valdostano, soccorritori del Sagf ed è stato attivato l'elicottero della Protezione civile (SA3).

Ore 19

Intervento del Soccorso Alpino Valdostano sul Breithorn centrale per il soccorso ad un alpinista le cui generalità non sono ancora rese note, caduto in un crepaccio. L'uomo si trova a 13 metri circa di profondità. Seguiranno aggiornamenti.