Si ribalta con l'auto e rimane incastrato, estratto dai Vigili del fuoco

Finisce fuori strada con l'auto e si ribalta. È successo nella tarda serata di ieri, 10 luglio, al quartiere Vandorno di Biella. Le cause dell'incidente, autonomo, non sono ancora chiare. Il conducente è stato estratto dai Vigili del fuoco ma, nonostante l'impatto, le sue condizioni non sarebbero gravi. Oltre agli uomini del 115 sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della questura di Biella.