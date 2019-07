Segnalata auto sospetta a Sordevolo, ma era una turista che dormiva in auto

Erano circa le 23,50 di ieri, 10 luglio, quando alcuni residenti di Sordevolo hanno allertato il 112 per un'auto sospetta ferma a bordo strada. I carabinieri, giunti sul posto, hanno rinvenuto una donna accasciata sul volante e mezza addormentata. Non avendola vista alla guida e non essendoci i presupposti per procedere nei confronti della stessa, una 42enne di nazionalità slovena, i militari hanno messo in sicurezza la vettura e accompagnato la donna nel vicino bed and breakfast in cui alloggiava per un periodo di vacanza.