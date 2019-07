Patente scaduta da 6 anni e guida sotto l'effetto dell'alcol, nei guai un biellese di 44 anni

Dovrà rispondere dei reati di guida senza patente e per un tasso di 0,87 di alcol in corpo, S.B. di 44 anni nato e cresciuto a Biella. Ieri alle 12,30, durante un controllo del territorio, gli agenti della squadra volante hanno fermato una Mercedes con a bordo due uomini. Il conducente riferisce di non avere con sè la patente. I poliziotti dopo un rapido controllo in banca dati hanno notato che il documento di guida dell'S.B. era scaduto nel 2013 e mai rinnovato. Trasferito in questura l'uomo è stato sottoposto anche all'alcol test risultato positivo con un doppio valore pari a 0,87. Inevitabile la denuncia per guida sotto l'effetto di alcol e auto affidata alla madre. Per la patente scaduta procede la polizia stradale.