Maturità anche per i ragazzi di Big Picture Learning Italia

Nei giorni scorsi si sono conclusi gli esami di maturità. Tre sono gli studenti della classe quinta di Big Picture Learning Italia che hanno sostenuto l'esame di stato superandolo con buoni voti.

Leonardo Ottino, uno dei tre maturandi, racconta: “L'esame è stato un modo con cui dopo anni e anni di delusioni e sacrifici sono riuscito a realizzarmi come persona. Premetto che non ho vissuto l'esame con ansie o solamente come modo per uscire dalla scuola superiore, bensì è stato un momento che mi ha consentito di vivere un'esperienza che mi porterò sempre dentro. Fino a qualche anno fa neanche pensavo di poter uscire dalle superiori, che per me erano un grosso ostacolo. Invece oggi, dopo il 70 su 100 che ho ottenuto, mi sento allo stesso tempo fiero e orgoglioso ma anche deluso perché avrei voluto ottenere un voto maggiore. Un tempo per me l'unica cosa che contava veramente era uscire dalle superiori e oggi essere ‘demoralizzato’ per il risultato mediocre mi fa capire come sia cambiata la mia visione dello studio.”

Differente è l'esperienza di Paoloni Elisabetta: “Il percorso che ho fatto in questi tre anni con Big Picture Learning Italia mi ha arricchita molto, una delle abilità che ho imparato, e che mi hanno aiutata maggiormente all'esame orale, é stata quella di riuscire a gestire la mia eccessiva ansia. Il colloquio, infatti, era quello che mi preoccupava di più dato che quest'anno l'esame é cambiato. Uno degli elementi che mi agitava maggiormente era l'argomento estratto sul momento da sviluppare all'orale, ma nonostante i miei timori sono riuscita a gestire in modo efficace la prova. Sono soddisfatta di me stessa, probabilmente avrei potuto dare di più, però rispetto agli anni scorsi ho raggiunto una maggiore consapevolezza delle mie capacità.”