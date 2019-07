Dalla Valle Elvo e dalla Serra verso la Savoia ed il Delfinato

L’esposizione organizzata dal Centro Documentazione sulla Emigrazione (cellula dell’Ecomuseo Valle Elvo e Serra) costituisce la prima parte di una mostra che ha per tema l’emigrazione biellese, in particolare della zona Elvo-Serra, in terra di Francia. La stragrande maggioranza dei nostri emigrati si concentrarono in un triangolo compreso tra Lione, Grenoble e Chambery, con estensioni fino al confine con la Svizzera da una parte e con la Costa Azzurra dall’altra.

La rassegna fotografica documenta sinteticamente la varietà delle località di destinazione, le occupazioni e i mestieri, ma anche le occasioni di incontro e la vita sociale dei protagonisti di questo importante fenomeno storico, che ebbe i suoi tratti salienti nella seconda metà dell’Ottocento e nei primi due decenni del Novecento, con una significativa ripresa nel secondo dopoguerra (anni 1946 – 1960).

L’anno venturo verrà dato spazio invece alle altre mete, in primo luogo Parigi, ma anche Tolosa, Bordeaux e la Bretagna.

La mostra è visitabile tutte le domeniche ed a Ferragosto dalle ore 14.30 alle 18.30 fino al 13 ottobre, nell’ambito della Rete Museale Biellese.