Nuovo look per la ludoteca di via Dorzano, partiti i lavori da 600 mila euro

600 mila euro di lavori in parte finanziati dalla cassa depositi e prestiti (360 mila euro) e in parte attinti dal bando delle periferie (Riqualificazione della periferia storica del Villaggio La Marmora) 240 mila euro, sono partiti in questi giorni per la ristrutturazione della ludoteca di via Dorzano, attualmente in gestione alla cooperativa La Famiglia. Si tratta di un progetto disegnato dal dirigente tecnico del comune di Biella, architetto Ettore Pozzato. A vincere l'appalto la ditta Edilia Program di Foggia rappresentata dal responsabile di cantiere Antonio Di Lella, oggi insieme agli assessori Davide Zappalà (lavori pubblici) e Gabriella Bessone (istruzione). Le opere, tra le altre, riguardano la coibentazione del tetto, i rifacimenti dei bagni disabili, l'ascensore, la scala anticendio, i serramenti e la solidità dei pannelli di soffittatura. Le opere dovranno essere terminate come da contratto entro il 31 dicembre 2019. Per settembre, inizio delle attività scolastiche, l'amministrazione Corradino sta valutando alcune idee di sede diversa per evitare disguidi con i cittadini e non incorrere in eventuali problematiche di gestione.