Diagnosi più efficaci per il colangiocarcinoma, l'obiettivo di uno studio condotto dal laboratorio di oncologia molecolare della Fondazione Tempia

Una diagnosi più efficace e una cura più mirata contro un tumore tra i più aggressivi e difficili da rilevare: è questo l'obiettivo di uno studio condotto dal laboratorio di oncologia molecolare della Fondazione Tempia sul colangiocarcinoma intraepatico, una patologia che colpisce i dotti biliari del fegato e che spesso viene diagnosticata solo a uno stadio avanzato. Il lavoro è stato pubblicato dalla rivista scientifica “Cancers” e si è svolto sotto il coordinamento di Francesco Leone, fino a febbraio responsabile dell'unità tumori gastrointestinali dell'istituto di Candiolo e oggi direttore della struttura complessa di oncologia dell'Asl di Biella.

«Si tratta di una collaborazione scientifica» sottolinea Maria Scatolini, direttore del laboratorio di oncologia molecolare «che rimarca l'importanza di un'integrazione e di una collaborazione tra i diversi specialisti per quanto riguarda sia l'attività clinica sia quella di ricerca, il tutto volto ovviamente al beneficio massimo per i pazienti». Lo studio ha avuto per oggetto la messa a punto di una metodica altamente sensibile per l'identificazione, in pazienti affetti da colangiocarcinoma, delle mutazioni del gene IDH1 sia nel tessuto tumorale, sia nel sangue (biopsia liquida). Gli esperimenti sono stati condotti dai ricercatori del laboratorio di oncologia molecolare Maria Scatolini ed Enrico Grosso e da Caterina Peraldo Neia, che fa parte dello staff del laboratorio di genomica della Fondazione Tempia. «Per avere un'attività di diagnostica di alto livello» afferma Maria Scatolini «è necessario affiancare ad essa l'attività di ricerca scientifica».

La possibilità di misurare “la quantità” di mutazione presente nel sangue del paziente permette di ricavare informazioni utili sull’avanzamento della malattia, confermando il ruolo del gene IDH1 come marcatore di progressione. Ma il punto ancora più interessante è che il gene mutato può essere bersaglio di un farmaco “intelligente” che colpisce solo le cellule tumorali che recano questa particolare alterazione. Pertanto, la terapia chiamata “Anti-IDH1” potrebbe essere un’arma alternativa per il trattamento di questa patologia che spesso viene diagnosticata in fase già avanzata. Il laboratorio di oncologia molecolare è nato nel 2011 per far fronte alla crescente richiesta di analisi di biologia molecolare necessarie alla diagnosi dei tumori.

La sua sede è all'Ospedale di Biella e questa collaborazione è nata grazie a una convenzione con l'Ospedale Maggiore della Carità di Novara, hub di riferimento del quadrante per quanto riguarda l'anatomia patologica. Oggi fornisce diagnosi di alto livello per tutti i pazienti malati di tumore del Piemonte nord-orientale, nelle province di Biella, Vercelli, Novara e Verbano-Cusio-Ossola.