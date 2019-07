Orso cerca famiglia e tante coccole

Orso è un incrocio Pastore del Caucaso. Nato nel 2016, di taglia grande, un cane elegante e bellissimo che in passeggiata tutti si girano a guardare. Un insieme di colori che vanno dal biondo del mantello semilungo alle sfumature scure del muso. Ha le caratteristiche della sua razza: un temperamento forte, calmo e coraggioso, buon cane da guardia fedele e ubbidiente con chi riconosce come la sua famiglia.

Orso è entrato in rifugio dopo 2 anni di vita totalmente inadeguata e da allora ha fatto passi da gigante. Con le persone che conosce è anche un dolce e amichevole coccolone. Si richiede a chi fosse interessato un breve periodo di conoscenza e incontri in rifugio per dargli modo di acquisire e dare fiducia e quindi manifestare le sue vere caratteristiche. No cani maschi. No bambini piccoli.

Da valutare eventualmente con cani femmina.Orso è un cane che, dopo un piccolo sforzo iniziale, nella giusta situazione, potrà dare grandi soddisfazioni.

Per informazioni: 340 3770898 (Daniela - Progetto Pandora) o 348 8736156 ( Paola di Gruppo Volontarie Biellesi).