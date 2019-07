Rally Lana, Tasinato cambia mezzo. "Spero che sia la mia carta vincente per l'assoluta"

Pierangelo Tasinato corre con una macchina super performante. L'anno scorso ha affrontato le tappe con una Peugeot 207 Super 2000 e si è classificato primo di classe e diciottesimo nell'assoluta ma durante le prove ha rotto il motore dovendo far fronte ad alcuni problemi. Quest'anno, invece, il pilota biellese farà un salto di qualità: ha deciso infatti di correre nella classifica Assoluta, sempre navigato da Luca Ferrari, con una Fiesta R5 da trecento cavalli del team Miele, un'auto altamente performante.

"Dopo aver vinto la classe voglio tentare con una macchina che mi permetta di classificarmi in una buona posizione nell'assoluta", così motiva la sua scelta. "Di certo non sarà facile affrontare gli avversari, tra cui i primi cinque, tutti papabili per la vittoria, e altri fortissimi, ma proverò a dire la mia".

Tasinato per ringraziare amici, sponsor e fan si ritroverà con loro venerdì 12 luglio alle 20 in via Italia, al Daily Cafè, per un aperitivo. Per l'occasione verrà esposta la sua macchina. "Ringrazio i miei sponsor per avermi permesso di guidare questa Fiesta R5", conclude il pilota, speranzoso che quest'auto possa essere la sua carta vincente.