Rally Lana: Bergo ci riprova, "Spero di essere lì davanti a giocarmela"

Nella trentaduesima edizione del Rally Lana corre nuovamente Omar Bergo, che nel 2018 ha raggiunto il podio classificandosi al terzo posto.

Quest'anno Bergo parte con il numero 4 e corre con la macchina dell'anno scorso, ovvero la Skoda Fabia R5, navigato da Alberto Brusati e seguito da Lauretana.

Grande è stato il dispiacere del rallista per il posto in classifica raggiunto nell'edizione 2018, dovuto ad alcune difficoltà che non gli hanno consentito di esprimere al massimo il suo potenziale. Bergo in quest'occasione non sa cosa aspettarsi per quanto riguarda l'esito della gara. "Correndo ormai saltuariamente è difficile dirlo. C'è sicuramente gente che è molto più allenata di me perché corre più regolarmente, però spero di essere lì davanti a giocare. Sarà difficile, anche perché con quella macchina ho fatto solo una gara".

Bergo si augura di poter dare davvero il massimo e di non incontrare le problematiche affrontate l'anno scorso durante le tappe, "Alla griglia di partenza so esserci piloti molto più temibili di me - continua Bergo -. Carmellino l'anno scorso è andato fortissimo, Chentre è un professionista, corre da venticinque anni e ha vinto con tutte le macchine in tutte le categorie, Bottarelli è un pilota giovane che fa il mondiale, Pizio è un altro ragazzo che va molto forte... si può dire che la vittoria potrebbero sicuramente aggiudicarsela tutti i primi cinque".

Per quanto riguarda il percorso delle prove speciali, Omar Bergo è consapevole del fatto che sarà difficile, tecnico, con strade strette, in cui è molto facile commettere un errore se non si guida con attenzione. "Solto entusiasta dell'evento, perché il Rally Lana è in grado di richiamare tanta gente, anche poco vicina all'ambiente del rally, grazie ad alcuni eventi, come la cena del venerdì sera e la festa del sabato, cui purtroppo non potrà prendere parte".

"La scelta del centro città poi è perfetta per me. Io vivo proprio lì e il rally parte davanti a casa mia. Per partire devo fare dieci passi", conclude divertito.

Quest'anno Omar Bergo riuscirà a guadagnarsi il primo posto in classifica? Lo vedremo nelle giornate del 13 e 14 luglio.