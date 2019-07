Rally Lana 2019, iscrizioni record: 106 gli equipaggi in gara

Saranno in 106 gli equipaggi che sabato sera scenderanno dal palco di partenza nel centro di Biella per avviarsi, con il contorno del Rally Party, verso la spettacolare prova speciale notturna che porta al santuario di Oropa.

Una cifra record per il Rally Lana ma anche a livello nazionale: sinora un solo altro rally singolo del 2019 è arrivato a questo livello di adesioni. Un chiaro segno del fascino del “rally che è vero erede della gara che andavo a seguire quando ero giovane” (come ha detto alla presentazione il Sindaco di Biella Claudio Corradino) e presupposto ideale per una competizione appassionante con in palio un posto in un Albo d’Oro di straordinario prestigio e preziosi punti per la Coppa Aci Sport Zona 1 e per il Campionato Piemonte Val d’Aosta.

Anche perché l’elenco iscritti del 32° Rally Lana è ricco non solo in quantità ma anche in qualità. Ben 13 le vetture R5, ad iniziare dalle quattro Skoda Fabia che apriranno le partenze: quelle del giovane talento Luca Bottarelli – all’esordio con questo tipo di vettura – di Elwis Chentre, vincitore assoluto del IRC 2016 e del Trofeo Rally Asfalto 2009 – del vincitore della scorsa edizione Ivan Carmellino e dell’altro locale Omar Bergo, reduce dal successo nel Rally dei Vigneti Monferrini. Addirittura 15 le R2, la classe più numerosa con un lungo elenco di Peugeot 208. Vista la validità per il monomarca Peugeot Regional Rally Club, saranno tante anche le intramontabili Peugeot 106. Come pure sarà serratissima la lotta fra i protagonisti dei Trofei Renault, con 9 Clio N3, 5 Clio R3C e 4 Clio Super 1600.

Il menù di contorno sarà altrettanto attraente: per tutta la durata dell’evento il centro di Biella vivrà nel segno dei rally con il Rally Village in Piazza Duomo e con l’esposizione Rally Lana Legend delle vetture da rally più straordinarie insieme alla clamorosa Hyundai i30 N TCR campione del mondo 2018 sia squadre che piloti, con Gabriele Tarquini e il piemontese BRC Racing Team. Ed ancora la seconda edizione dell’apprezzato Rally Party, sempre in Piazza Duomo il sabato sera, con l’hospitality Porsche Italia.