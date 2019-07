A Rosazza la prova speciale del 32° Rally della Lana, ecco il percorso VIDEO

Anche il sindaco di Rosazza, Francesca Delmastro, aspetta il fine settimana per assistere al passaggio dei piloti che animeranno il paese. La ricca estate 2019 in Valle Cervo prosegue infatti domenica 14 luglio con l'inedita prova speciale del 32esimo Rally della Lana: Rosazza - galleria di Rosazza, in comune di Campiglia Cervo.

Per la prima volta nella storia della prestigiosa competizione i corridori si cimenteranno negli stretti tornanti che conducono alla galleria, scavata nella roccia e fortemente voluta dal Senatore Federico Rosazza.

Il paese si prepara ad accogliere i tifosi con il menù fisso del Rally al Ristoro della Valligiana al parco a 15 euro. Grande accoglienza anche al Santuario di San Giovanni d'Andorno. Un momento di fresco ristoro dopo l'adrenalina dei due passaggi, previsti alle 10,13 e alle 14,18.

Ecco il percorso che affronteranno le auto.