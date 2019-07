Campiglia, fine luglio di spettacoli con la Pro Loco

Fine luglio di festa con la Pro Loco di Campiglia Cervo: in piazza della Chiesa andrà in scena la rassegna "La Val an Müsica". La prima serata sarà venerdì 19 luglio con i "Nasty Dogs", gruppo musicale rock blues. Venerdì 26 luglio, invece, si esibirà la "Biella Jazz Company" diretta dal maestro Angelo Rolando. Per entrambe le serate gli spettacoli saranno gratuiti e avranno inizio alle 21,30.